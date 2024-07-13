外交部：強烈譴責北約秘書長發表挑釁性言論

中評社北京7月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍12日在例行記者會上表示，中方強烈譴責北約秘書長斯托爾滕貝格針對中國發表極不負責任的挑釁性言論。



林劍說，有關言論充斥冷戰思維和意識形態偏見，顛倒黑白，惡毒攻擊中國制度，公然干涉中國內政，惡意歪曲中國內外政策，在烏克蘭問題上甩鍋推責、誤導國際社會，對中國正常的軍力建設以及同有關國家關係說三道四。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



林劍指出，中方此前已就烏克蘭問題和北約峰會清晰地表達了立場。長期以來，北約秘書長罔顧事實和中方反復交涉，一而再再而三利用各種場合對中國大肆抹黑攻擊，渲染“中國威脅論”，煽動疑華反華情緒，配合某些勢力對華打壓遏制的企圖昭然若揭。種種拙劣表演不能不引起世人警惕，也充分印證了北約作為冷戰遺存、陣營對抗和集團政治產物，將給世界和平與穩定帶來何種風險與挑戰。



“中方奉勸某些在政治生涯上行將就木的西方政客，不要妄圖靠拱火澆油、挑釁生事和嫁禍於人來強行留下些許‘遺產’。”林劍說。



林劍表示，中國將堅定走和平發展道路，以自身發展和對外合作為世界和平穩定注入更多穩定性和正能量，同時堅定維護自身主權、安全和發展利益。將中國樹為“假想敵”，北約最終只能自食苦果。