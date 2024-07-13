外交部呼籲地區國家不要當北約亞太化急先鋒

中評社北京7月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍12日說，希望地區國家堅守亞太合作正道，不要充當北約亞太化的“急先鋒”。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，日本首相岸田文雄10日與韓國總統尹錫悅舉行會談。雙方希望日韓兩國能與北約成員國和盟友保持密切合作，共同發出北大西洋安全離不開東北亞安全的信號。岸田稱，華盛頓峰會將推動北約與“印太地區夥伴”的合作進一步加深。我們還注意到，美國常務副國務卿坎貝爾稱，美國希望北約與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等四個印太夥伴進行合作，使其制度化。中方對此有何評論？



林劍說，以美國為首的北約作為冷戰遺存和全球最大的軍事集團，一邊聲稱自己是區域性、防禦性組織，一邊不斷渲染地區緊張局勢，製造陣營對抗，為加強與亞太地區國家勾連尋找借口，已引起地區國家高度警覺。



他說，東北亞地區曾飽受戰爭摧殘，歷經軍事對峙和陣營對抗，深知和平共處、團結合作、互利共贏的珍貴。包括東北亞在內，當前亞太地區和平合作、穩定繁榮的局面，得益於地區國家的共同努力。亞太不需要軍事集團，更不需要大國對抗和鼓動“新冷戰”的“小圈子”。



“我們希望地區國家堅守亞太合作正道，為維護和促進本地區與世界的和平穩定與發展繁榮發揮建設性作用，不要充當北約亞太化的‘急先鋒’。”林劍說。