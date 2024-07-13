趙樂際出席第十屆金磚國家議會論壇

7月11日至12日，第十屆金磚國家議會論壇在俄羅斯聖彼得堡舉行。中國全國人大常委會委員長趙樂際出席論壇並發表講話。這是11日，趙樂際出席論壇全體會議並發表講話。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，第十屆金磚國家議會論壇11日至12日在俄羅斯聖彼得堡舉行。中國全國人大常委會委員長趙樂際出席論壇並發表講話。



11日，趙樂際在出席論壇全體會議時指出，金磚國家立法機構長期保持友好合作，在深化金磚戰略夥伴關係中發揮著重要作用。本屆論壇是金磚擴員後舉行的首次議會論壇，體現了“全球南方”團結自強的蓬勃勢頭和共謀發展的堅定意願。



趙樂際強調，金磚國家立法機構要立足職能定位，弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，鞏固金磚團結，促進務實合作，助力金磚合作機制高質量發展。要堅守初心，維護金磚國家共同利益。深化立法機構交流合作，在彼此核心關切問題上相互支持，不斷夯實金磚合作的政治互信。要乘勢而上，服務“大金磚合作”行穩致遠。充分發揮“大金磚”的資源、市場等優勢，推動務實合作提質升級。立法機構要發出堅持多邊主義、促進共同發展的響亮聲音，反對“脫鈎斷鏈”“築墻設壘”，推動營造國際化、市場化、法治化營商環境。要深化交流，夯實金磚合作民意基礎。發揮立法機構接地氣、聚民心、匯民智的優勢，支持文明交流互鑒，促進人民相知相親。要開放包容，拓展立法機構“金磚＋”合作。加強同廣大新興市場和發展中國家立法機構及多邊組織的交流對話，提升金磚機制的輻射面和影響力。



12日，趙樂際在出席論壇擴大會議時指出，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體，這些重大倡議得到國際社會的普遍贊譽和廣泛支持。面對機遇和挑戰，要堅持公平正義，維護世界和平安全；堅持成果共享，促進各國共同繁榮；堅持開放包容，推動文明交流互鑒。中方願與金磚夥伴和廣大發展中國家一道，傳承弘揚和平共處五項原則，共同擔當構建人類命運共同體的時代使命。



本屆論壇的主題為“議會在加強多邊主義、促進全球公正發展和安全方面的作用”。俄羅斯總統普京11日出席論壇擴大會議並發表主旨演講。俄聯邦委員會主席馬特維延科主持論壇有關會議，俄國家杜馬主席沃洛金、各國議會聯盟主席阿克松和巴西、印度、南非、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞等金磚成員國議會領導人和代表，以及亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦等國議會領導人出席論壇。論壇簽署了《金磚國家議會論壇諒解備忘錄議定書》，並通過了論壇聯合宣言。



論壇期間，趙樂際會見了埃及眾議長賈巴利。他表示，中國全國人大願同埃方一道，全面落實兩國元首重要共識，加強立法機構各層級交流，不斷充實中埃全面戰略夥伴關係內涵。賈巴利表示，埃堅定奉行一個中國原則，埃眾議院願為促進兩國務實合作作出貢獻。

