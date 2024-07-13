外交部：這個世界沒有高人一等的國家

中評社北京7月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍12日就美方有關言論表示，這個世界沒有高人一等的國家，也不該有以強凌弱的權力。中方要求美方摒棄零和博弈執念，停止採取損害中國利益的言行。



當日例行記者會上，有記者問：日前，美國眾議長約翰遜在美智庫哈德遜研究所活動上宣稱，中國是美“單一最大威脅”，將在本屆國會剩餘會期內“動用一切手段對抗中國”。眾院將在年底前推進一攬子涉華法案，包括制裁向俄羅斯及伊朗提供物質支持的中國軍工企業、限制美對華投資和有關美中經貿合作等。中方對此有何評論？



林劍說，美方的言論罔顧事實，大肆渲染“中國威脅”，充斥著冷戰思維和意識形態偏見，實質上是為轉移國內矛盾、加大對華遏制打壓尋找借口。中方對此堅決反對。



他說，中國有權同各國開展正常的經貿合作，一貫堅決反對缺乏國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和“長臂管轄”。中方要求美方摒棄零和博弈執念，停止採取損害中國利益的言行。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。



另有記者問：7月10日，美國國務卿布林肯在北約峰會公共論壇上稱，一方面，美國正在國內進行投資，以確保美能從實力地位出發同中國接觸。另一方面，美國重新激活了盟友夥伴關係，北約、歐盟和歐洲主要國家在如何與中國打交道的問題上與美國越來越趨於一致。中方對此有何評論？



林劍說，美國反復聲稱要從所謂“實力地位出發”同中國打交道，反映出美國的傲慢和霸道。這個世界沒有高人一等的國家，也不該有以強凌弱的權力。妄想增強所謂實力地位來欺壓他國不符合時代潮流，也得不到國際社會支持。



林劍表示，國家間交往合作應有助於增進國家間的相互理解與信任，而不是搞封閉排他的“小圈子”，針對第三方或損害第三方利益。美方應把不要求別國選邊站隊的表態落到實處，不要拉幫結派，損害別國利益。

