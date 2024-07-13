王毅在京分別會見來華出席會議的部分外賓

中評社北京7月13日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅12日在京分別會見來華出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議的部分外賓。



會見加蓬外長奧南加時，王毅說，習近平主席提出全球發展倡議，呼應廣大發展中國家加快發展的迫切願望。中方讚賞加蓬加入“全球發展倡議之友小組”，願同非洲各國一道，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程匯聚合力，助力非洲大陸發展振興。



奧南加表示，感謝中方支持加蓬正義事業和過渡進程，支持加自主選擇國家制度和發展道路。加方高度讚賞習近平主席提出的系列重要全球倡議，將繼續積極參與。



會見馬達加斯加外長拉薩塔時，王毅說，中方願同各方協同行動，匯聚合力，助力各國加快現代化進程。習近平主席在南非出席中非領導人對話會時宣布了中方支持非洲工業化、農業現代化和人才培養的三大舉措，歡迎馬方積極參與，更好惠及經濟社會發展。



拉薩塔表示，中方對非援助從不設置附加條件，又提出系列重要全球倡議，展現支持非洲等“全球南方”國家發展的堅定意願，馬方對此高度讚賞，將繼續積極參與落實。



會見聯合國前秘書長、博鰲亞洲論壇理事長潘基文時，王毅表示，著眼全人類共同福祉，習近平主席提出構建人類命運共同體、共建“一帶一路”倡議和三大全球倡議，得到國際社會廣泛贊同和支持。中方願同聯合國一道，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程注入強勁動力，為世界和平和人類發展作出更大貢獻。



潘基文表示，習近平主席展現非凡領導力，提出共建“一帶一路”倡議和全球發展倡議等一系列重大理念主張，將為世界帶來繁榮和福祉。