國際觀察｜北約再推“亞太化”危害無窮

2022年3月24日，工作人員在比利時布魯塞爾的北約總部忙碌。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，北約峰會9日至11日在美國華盛頓舉行，《華盛頓峰會宣言》渲染亞太地區緊張局勢，充斥著冷戰思維和好戰言論。



北約這個打著防禦“蘇聯入侵”旗號而建立的軍事聯盟，在冷戰結束後不僅沒有消亡，反而不斷越界擴權，突破自身條約規定的地理範圍，近年來更是將黑手伸向亞太。美國為維護自身霸權，將北約作為推動“大國競爭”、推行“印太戰略”的工具，不斷推動“北約亞太化”。美國和北約的所作所為導致地區緊張局勢加劇，嚴重威脅亞太地區來之不易的繁榮穩定局面。



再推東進亞太



本次峰會邀請了日本、韓國、澳大利亞、新西蘭四個亞太國家的領導人或高官參會。這已是北約連續第三年邀請亞太四國參加北約峰會。



2022年6月，亞太四國領導人首次出席在西班牙馬德里舉行的北約峰會。2023年7月，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會上，北約成員國領導人同亞太四國領導人會晤，向外界展示其關係變得更加緊密。



2012年至2014年，北約與日韓澳新分別簽署了個別夥伴關係與合作計劃（IPCP）。2014年，北約為讓其他國家參與北約領導的軍事行動，提出“夥伴關係互操作性倡議”，日韓澳新均加入該倡議框架下的互操作性平台。美國拜登政府上台以來，北約東進亞太的步伐進一步加快。2021年，北約出台“2030年議程”，提出要積極介入全球事務，特別是“印太事務”。2023年7月，北約與日韓澳三國將合作關係由IPCP升級為“量身定制的合作夥伴項目”（ITPP），合作範圍進一步擴大。



除了拉上述四國“入夥”，北約國家近年來還增加了在亞太地區的軍事活動。過去幾年來，美國、英國、荷蘭、加拿大等多個北約國家向亞太地區派遣軍艦。北約國家還不斷加強與一些亞太國家的雙多邊軍事合作，包括提高對話層級、簽署軍事協定、展開聯合軍演等。



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