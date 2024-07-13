石泰峰強調　扎實做好民族宗教工作

中評社北京7月13日電／石泰峰在甘肅調研時強調 扎實做好新時代黨的民族宗教工作 推動鑄牢中華民族共同體意識和我國宗教中國化工作走深走實

來源：新華社



7月10日至13日，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰在甘肅調研時強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，深入學習貫徹習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，堅持鑄牢中華民族共同體意識主線和我國宗教中國化方向，促進民族和睦、宗教和順、社會和諧。



石泰峰來到蘭州市、臨夏回族自治州、甘南藏族自治州，深入高校和少數民族聚居街區、鄉村，瞭解鑄牢中華民族共同體意識研究工作和民族團結進步創建情況；深入宗教活動場所和宗教院校，瞭解全面從嚴治教和宗教教職人員培養情況；考察民營企業，瞭解因地制宜發展新質生產力、帶動農牧群眾增收情況；走進地震災後恢復重建集中安置點、產業園、學校和受災群眾家中，查看災後幫扶安置和生產生活恢復情況。



石泰峰表示，要堅持正確的中華民族歷史觀，加強中華民族共同體重大基礎性問題研究，加強對史料史實、文化遺跡、民俗文化等挖掘保護和利用，形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系，牢牢把握中華民族歷史敘述權和話語權。要深化民族團結進步創建和宣傳教育，在各族群眾特別是青少年中廣泛開展鑄牢中華民族共同體意識教育，進一步增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要構建互嵌式社會結構和社區環境，推動各民族群眾流動融居，促進各民族廣泛交往交流交融。



石泰峰表示，要始終堅持我國宗教中國化方向，發揚我國宗教在傳承發展中主動融入中國社會和中華文化的優良傳統，更好地與社會主義社會相適應。要加強對宗教界人士和信教群眾的思想政治引領，持續開展“三愛”、“四史”教育，引導他們更加堅定地維護國家統一、民族團結和社會穩定。要支持宗教界全面從嚴治教，加強宗教人才隊伍建設，積極發揮宗教院校作用，強化思政課教育，培養更多既精通宗教經典教義、又精通中華優秀傳統文化的愛國愛教“雙通”人才。