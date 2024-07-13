圖為《長征第一渡》姑娘送別紅軍戀人的演出場景。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／一部紅色文旅史詩劇何以帶火一座城

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“你見過他們嗎？見過，還是沒見過？你等過他們嗎？等過，還是沒等過？”



舞台上，滄桑之聲響起，一位老嫗手提馬燈，蹣跚而來。



她仰頭端詳著一組高大的浮雕，燈光映照下，紅軍戰士堅毅的臉龐漸漸浮現，時光仿佛倒流，多年前的記憶在她眼中重現。燈光漸暗，炮火聲從遠處傳來……



這是在江西省贛州市於都縣長征大劇院上演的一場舞台劇，名為《長征第一渡》，講述了紅軍戰士從於都集結出發，以血肉之軀鑄就精神豐碑的動人故事，再現了苦難輝煌的長征歲月。



在於都，與長征有關的紅色元素到處可見。而今，《長征第一渡》成為當地文旅新名片，自去年開演以來已吸引超過16萬人次觀看，就連片尾曲《從此》也“破圈”而出，成為當地中小學生“第二首校歌”。



“這部劇，改變了我對紅色文旅的刻板印象”“在屏幕外，我都能感受到那種激情和澎湃”……《長征第一渡》相關話題在短視頻平台上的播放量超過5000萬次，許多觀眾紛紛留言給出好評。



“衝著這場演出，我們在於都住了兩晚，前一天的演出票售罄，第二天才買到票。”72歲的李惠霞和老伴兒從廣東佛山自駕而來，真摯感人的故事、震撼的舞台效果讓老兩口耳目一新。



然而，這座紅色文旅資源富集的縣城，曾長期面臨“留客難”的尷尬局面。

