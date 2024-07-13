寧夏吳忠市利通區金積中心小學學生穿著智能背心運動。受訪者供圖（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／“互聯網＋”助力寧夏薄弱學校“智慧”升級

來源：新華社



作為一名鄉村教育工作者，寧夏吳忠市利通區金積中心學校校長馬自忠，很慶幸金積中心學校幾年前抓住機會，成為寧夏第一批探索“互聯網＋教育”發展之路的學校之一。



從升級校園網實現有線＋無線網絡全覆蓋到“上引名校、下托村小”開展在線互動教學教研，從建設集人工智能、無人機、AR／VR於一體的高新技術體驗館到改造智能感應智慧跑道……金積中心學校的2100多名鄉村娃正跟城裡娃一樣，體驗最新的數字化教學。



“數字技術與教育教學深度融合，讓學校辦學質量越來越高，周邊老百姓願意把娃送來，學校生源比較穩定。”馬自忠說。



地處西北腹地的寧夏優質教育資源短缺，山川、城鄉、校際教育發展不平衡不充分等問題較為突出。



據自治區教育廳介紹，寧夏用5年時間實現了數字教育資源覆蓋基礎教育所有學科，200M互聯網接入、在線互動教室建設、數字校園建設覆蓋所有學校，數字教學設備覆蓋所有班級，信息素養測訓覆蓋所有教師的“6個全覆蓋”。2023年4月，示範區建設順利通過國家驗收；同年7月，以“互聯網＋”支撐省域基礎教育優質均衡發展的寧夏經驗被評為國家級教學成果獎一等獎。通過雲端互助、線上互動、全域互聯、逐級互帶，寧夏城鄉一體化發展的教育生態正在形成，更多城鄉薄弱學校學生走進智慧教育。



在金積中心小學，學生穿戴智能背心、手環等運動感知設備，體育老師運用智慧課堂交互系統數據分析和實時反饋功能，追蹤分析、動態評估學生運動成長變化，形成個性化運動數據檔案。老師的經驗和數據化分析相結合，讓學生運動變得更科學。

