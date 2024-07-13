全國人大外事委員會就美簽署涉藏法案發表聲明

中評社北京7月13日電／7月13日，針對美方執意通過並簽署所謂“涉藏法案”，全國人大外事委員會發表聲明。全文如下：



當地時間7月12日，美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意通過並簽署所謂“涉藏法案”，違背美國政府的一貫立場和承諾，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向“藏獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此表示堅決反對，予以強烈譴責。



西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。和平解放以來，西藏進行民主改革，徹底廢除了政教合一的封建農奴制度，百萬農奴翻身解放、當家作主，開創了西藏歷史新紀元；建立社會主義制度，實行民族區域自治，西藏社會制度實現了歷史性跨越。在中國共產黨堅強領導下，在全國人民大力支持下，西藏自治區各族人民團結奮鬥，取得脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定、經濟文化更加繁榮、生態環境更加良好、人民生活更加幸福。



當前，西藏穩定發展正處在歷史最好時期，宗教信仰自由得到充分保障，社會主義民主政治建設深入推進，人民代表大會制度優越性充分體現，民族區域自治制度進一步貫徹落實，憲法和法律賦予西藏各族人民的權利得到充分行使，不斷開創長治久安和高質量發展新局面。任何人任何勢力妄想阻撓西藏人民追求更加幸福美好生活的圖謀是不會得逞的，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定要失敗的。



我們敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持“西藏獨立”的承諾。如美方執意操弄相關法案，中方將依法採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益。