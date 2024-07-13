西藏人大常委會關於美國涉藏法案的嚴正聲明

中評社北京7月13日電／美國所謂的“涉藏法案”，公然踐踏國際法根本原則和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重歪曲歷史事實，鼓吹所謂“大藏區”，其真實意圖和險惡用心就是遏制和打壓中國，企圖使所謂“西藏問題”國際化，向“藏獨”勢力發出嚴重錯誤信號，西藏自治區人大常委會和西藏各族人民對此表示強烈憤慨和堅決反對。西藏自治區人大常委會嚴正聲明如下：



中國是統一的多民族國家，西藏自古以來就是中國不可分割的一部分，藏族是中華民族共同體的重要一員。中國遼闊疆域是各民族共同開拓的、悠久歷史是各民族共同書寫的、燦爛文化是各民族共同創造的、偉大精神是各民族共同培育的，包括藏族在內的各族人民共同締造了中華人民共和國，都為中華民族形成和發展作出了卓越貢獻。和平解放以來，在中國共產黨領導下，西藏各族人民徹底粉碎外部勢力妄想把西藏從中國分裂出去的圖謀，維護了國家主權、祖國統一和領土完整；徹底廢除政教合一的封建農奴制度，開闢了百萬農奴翻身解放的嶄新道路；建立社會主義制度，實行民族區域自治，開啟了西藏走向繁榮進步的光明前程。堅持中國共產黨的領導、堅持中國特色社會主義制度、堅持民族區域自治制度，鑄牢中華民族共同體意識，各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，全面建設社會主義現代化新西藏，是歷史的必然，是人民的選擇。



中華人民共和國的一切權力屬於人民，人民行使權力的機關是全國人民代表大會和地方各級人民代表大會。西藏自治區360多萬各族人民選舉產生4萬多名五級人大代表，組成各級人民代表大會，代表西藏各族人民行使權力。西藏各級人大及其常委會堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持和發展全過程人民民主，依法行使職權，實現了黨的主張和人民意志的高度統一，實現了中華民族整體利益和各民族具體利益的高度統一，保障各族人民群眾共享改革發展穩定成果。衹有中國共產黨和黨領導下的各級人大、各級人民政府才是西藏各族人民利益的代表者、維護者、實現者。



新時代新征程，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，西藏各項事業取得了全方位進步、歷史性成就。今天的西藏，政治安定、社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、生態良好、邊防鞏固、人民安居樂業，各族人民像石榴籽一樣緊緊抱在一起，呈現出一派欣欣向榮、生機勃勃的良好發展景象。站在新的歷史起點上，西藏各族人民聚焦穩定、發展、生態、強邊“四件大事”，聚力創建全國民族團結進步模範區、高原經濟高質量發展先行區、國家生態文明高地和國家固邊興邊富民行動示範區，大力推進長治久安和高質量發展，必將創造更加絢爛美好的未來。



十四世達賴自1959年叛逃國外後，始終代表封建農奴主復辟勢力的階級利益，與祖國為敵，與人民為敵，沒有一天停止過分裂祖國的活動，沒有做過一件對祖國、對人民有益的事。所謂“西藏流亡政府”是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背中國憲法和法律的政治組織。十四世達賴和所謂的“西藏流亡政府”根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。



西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。我們嚴正要求美國國會遵守國際關係基本準則，恪守美國政府承認西藏是中國領土一部分、反對“西藏獨立”的承諾。



我們堅信，在事實和真相面前，無論美國反華政客如何搬弄是非、顛倒黑白、歪曲事實，都破壞不了西藏社會穩定的大好局面，阻擋不了西藏各族人民共同邁向美好生活的堅定步伐！