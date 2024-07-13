全國政協民族和宗教委員會嚴厲譴責美行徑

中評社北京7月13日電／全國政協民族和宗教委員會嚴厲譴責美國干涉西藏事務行徑

來源：新華社



7月13日，全國政協民族和宗教委員會召開委員座談會，就美國簽署的所謂“促進解決藏中爭議法案”予以嚴厲譴責，表示強烈憤慨和堅決反對。16位民宗委委員、少數民族界委員和佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教全國性團體負責人發言，駁斥謊言謬論，澄清事實真相。



委員們指出，美方所謂“涉藏法案”無視基本的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯和現實邏輯，充斥極端錯誤觀點和挑釁言論，打著“民族”、“宗教”、“人權”的幌子赤裸裸干涉我國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重背離美國政府承認西藏是中國領土不可分割的一部分、不支持“西藏獨立”的承諾，食言而肥、自導鬧劇，混淆視聽。美國干涉中國內政、遏制中國和平發展的險惡用心昭然若揭，必將遭到可恥的失敗。



委員們強調，西藏自古以來就是中國不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員，早已為歷史所決定、為人民所擁護、為世界所公認，任何時候都不會改變，也不能改變。西藏在地緣紐帶、血緣紐帶、政治紐帶、經濟紐帶和文化紐帶等方面，自古以來形成了與祖國內地不可割裂、無法阻斷的血肉聯繫。美方和達賴集團肆意歪曲歷史，公然否定西藏主權歸屬中國的客觀事實，極大傷害了包括藏族人民在內的全體中國人民的感情，是典型的美式霸凌行徑。



委員們表示，西藏民主改革65年來，發生“短短幾十年、跨越上千年”的歷史巨變，特別是中共十八大以來，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，西藏經濟持續健康快速發展，絕對貧困得到歷史性消除，各族人民享有廣泛充分的民主權利，受教育權、工作權、健康權、社會保障權、文化權、宗教信仰自由權利更好地得到保障，西藏步入發展最好、變化最大、群眾得實惠最多的歷史時期。這些巨大成就人所共知、舉世矚目，西藏人民最有發言權。

