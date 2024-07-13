西藏政協關於美國所謂“涉藏法案”的嚴正聲明

中評社北京7月13日電／美國所謂的“涉藏法案”，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，肆意抹黑攻擊中國政府涉藏政策，向“藏獨”勢力發出嚴重錯誤信號，再一次暴露其圖謀搞亂西藏遏制中國的險惡用心。中國人民政治協商會議西藏自治區委員會對此表示強烈憤慨和堅決反對，嚴正聲明如下：



中國是統一的多民族國家，西藏自古就是中國一部分。和平解放以來，中國共產黨領導西藏各族人民，徹底粉碎了外部勢力妄想把西藏從中國分裂出去的圖謀，捍衞了國家主權和領土完整，維護了祖國統一和民族團結，開闢了百萬農奴翻身解放的道路，開啟了西藏走向繁榮進步的光明前程。中共十八大以來，在新時代黨的治藏方略引領下，在全國人民大力支持下，西藏各族幹部群眾團結奮鬥，徹底擺脫了束縛西藏千百年的絕對貧困問題，與全國人民一道全面建成小康社會，各項事業取得全方位進步、歷史性成就，一個團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏展現在世人面前。當前，西藏政治安定、社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、生態良好、邊防鞏固、人民安居樂業，處處呈現出各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展的生動局面。



人民幸福是最大的人權，西藏人民最有發言權。西藏政協成立65年來，依照《中華人民共和國憲法》和《中國人民政治協商會議章程》，認真履行政治協商、民主監督、參政議政職責，把協商民主深深嵌入社會主義民主政治全過程，充分發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構的作用。人民政協吸收民族宗教、黨外知識分子、新的社會階層等各界、各族人士參加。政協第十二屆西藏自治區委員會共有委員440人，其中非中共黨員佔比59.3%。74個縣（區、市）政協組織全覆蓋，全區政協委員超過8000名，85.7%是少數民族。西藏各級政協組織和廣大政協委員堅信，中華民族偉大復興的歷史進程不可阻擋，西藏的明天必將更加美好。



西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。所謂“西藏流亡政府”是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背中國憲法和法律的非法組織。無論美國如何擺弄是非、顛倒黑白、歪曲事實，永遠也改變不了西藏自古以來是中國不可分割一部分鐵的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀絕不會得逞。我們嚴正要求美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持“西藏獨立”的承諾。



西藏各族人民堅定支持中央政府採取的一切措施，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益，同一切分裂勢力堅決鬥爭到底，堅定不移抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力創建全國民族團結進步模範區、高原經濟高質量發展先行區、國家生態文明高地、國家固邊興邊富民行動示範區，奮力譜寫中國式現代化西藏篇章。