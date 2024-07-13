台灣青年在古都西安感受文化底蘊與發展活力

中評社北京7月13日電／據新華社報導，在西安交通大學博物館裡，台灣政治大學的學生丁少威凝望著一尊唐代仕女俑，想起曾在台北故宮博物院看到的唐代仕女俑的樣貌。“這兩尊仕女俑讓我立刻明白兩岸承襲著共同的文化根脈。”丁少威說。



7月8日至13日，台灣東華大學、台灣東吳大學、台灣逢甲大學、台灣大學、台灣清華大學、台灣政治大學等多所高校的40餘名學生，在陝西省西安市參加西安交通大學第十四屆“手拉手心連心，華夏同胞情”研習營。



他們目睹了秦始皇兵馬俑的恢宏氣勢，欣賞了西安博物院珍藏的文化瑰寶，在智能製造企業瞭解前沿科技成果，在台資企業聽台灣“老鄉”扎根大陸的創業故事……



“踏上秦皇漢武生活過的土地，親眼看到文物古跡，歷史不再僅存在於文獻之中，很難不讓人感動。這裡科技的飛速發展也讓我感到驚喜。”丁少威說。



研學之餘，台灣青年們還自發探索西安的風土人情。騎車穿越大街小巷“打卡”城墻與鐘樓、在大唐不夜城換上唐裝漢服感受“穿越”之旅……台灣逢甲大學十餘名學生收穫美好體驗。



台灣逢甲大學土木系學生蔡旻軒格外留意古城西安的城市規劃和建築風格。背靠有著數百年歷史的城墻，遠眺林立的高樓和璀璨的燈火，他感觸頗深：“歷史中的西安，是周秦漢唐時期的繁華古都，如今迎接我們的西安是璀璨盛世。古與今在這裡完美融合。”



當地人的善意則讓台灣逢甲大學中文系學生林季葦印象深刻。“無論是飯店老板還是出租車司機，知道我們是從台灣來的都非常熱情，蠻感動的。”林季葦說。在大陸的多次研學中，她看到了個人發展新機遇，希望未來有機會在大陸的高校繼續深造。



據西安交通大學港澳台事務辦公室主任孫中國介紹，“手拉手心連心，華夏同胞情”研習營活動自2007年以來已成功舉辦十四屆，希望台灣師生在活動中真切感受華夏文明的厚度，體驗現代科技的高度，收穫血濃於水的溫度。