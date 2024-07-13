推動傳統藝術 台灣啟動兒童戲曲巡演

7月10日拍攝的台北木偶劇團的現場表演。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，台灣傳統藝術中心10日在台北舉辦“2024兒童戲曲巡演活動起跑”記者會，宣布將以“走進校園巡演”“跨出戶外匯演”雙軌並行的方式，推出“傳藝Go Young校園巡演”暨“兒童歌仔戲——親子劇場匯演”兩項計劃，邀請表演團隊深入台灣各地，推動傳統藝術向下扎根，接軌新世代。



記者會現場除邀請參與計劃的演藝團隊代表出席外，也開放親子觀眾報名參加。台北木偶劇團、風神寶寶兒童劇團及唐美雲歌仔戲團演出部分節目片段，並與現場的小朋友和來賓互動，在熱鬧的氣氛中為今年的演出拉開序幕。



台灣傳統藝術中心主任陳悅宜表示，希望今年的巡演通過“劇場”和“戶外”兩種方式，讓傳統戲曲能在台灣遍地開花，打開新天地。兩項計劃預計吸引台灣各地超過4萬名學童及親子觀眾欣賞。“為了能更好吸引孩子觀看，演出的節目在唱腔、劇情方面都有專門的改編設計，增加了互動的環節。”



據介紹，今年“傳藝Go Young校園巡演”計劃將延續去年成效，共計補助22個演藝團隊進入小學校園巡演，類型涵蓋歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、客家歌謠等，參與學校達220所，包含至少70所偏遠地區學校，即日起至11月陸續展開。



今年首度舉辦的“兒童歌仔戲——親子劇場匯演”則協助戲曲團隊匯集專業編劇及音樂人才，創作以兒童、親子為對象的戲曲劇本，展演適合闔家欣賞的節目，於8月至11月在6個縣市舉行7場次戶外公演，預估吸引超過2萬觀眾參與。



唐美雲歌仔戲團在記者會現場演出《收妖日記：顛倒大王的秘密》的精彩片段。劇團團長唐美雲表示，參演節目是劇團為巡演活動全新創作的，在音樂、表演、互動方面都有全新設計。“希望今年的演出不僅能吸引小朋友，也能讓家長瞭解歌仔戲，讓大家看到歌仔戲曲調之優美、身段之精致。”