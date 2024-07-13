香港智庫研判普拉博沃上任後中印關係

香港智庫研判普拉博沃上任後中國與印尼關係（主辦方供圖） 中評社北京7月13日電／作者：香港全球化中心（CGHK）研究團隊



“印尼的特點就是朝令夕改，比如現在大政方針自始至終都是比較歡迎外資，突然有一天收緊外商投資，我覺得在印尼這種國家完全有可能出現，所以這個是最大的風險點。”



7月10日北京時間上午9點，暨南大學國際關係學院印尼研究中心副主任、華僑華人研究院副研究員潘玥博士在香港全球化中心（Center for Globalization Hong Kong， 簡稱CGHK）舉辦的一場主題為“印尼新政府下，中國和印尼關係向何處去？”的國際研討會上提出了這一觀點。



本次國際會議的參會嘉賓還有馬來西亞太平洋研究中心首席顧問、新加坡國際事務研究所高級顧問胡逸山博士。會議由香港全球化中心創始人兼主席邱震海博士主持，香港全球化中心研究員謝遙東做開場主持。兩位嘉賓基於印尼新政府上台的背景，對中印未來關係走向與中國企業出海等熱點事件進行了深刻的分析與研判。



印尼周期性排華情緒是否會重現？



針對這一問題，兩位嘉賓對此表示，印尼此前周期性排華的主要原因在於本地人與華人之間的貧富差距較大以及中國商品的物美價廉引發的貿易保護主義。



不過，潘玥補充道，由於印尼的民主改革成效較好，對於所謂周期性的貿易保護主義不會再發生，這也是不再會發生周期性大規模排華最核心的原因。



胡逸山也表示，印尼新候任總統普拉博沃上台後，政策上排華的可能性很低，印尼華人對其評價也相對較好。他解釋說，印尼其實和很多東南亞國家一樣，其政策是否會有排華傾向主要取決於某一個做法是對他的國家利益是否有所幫助，更重要的是，是否對他個人、他的家族或者是同黨的利益也很有幫助。如果投資能夠在印尼創造價值、帶動就業和經濟，印尼官方是很歡迎的。

