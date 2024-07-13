駐菲使館回應菲方所謂紀念南海仲裁裁決聲明

中評社北京7月13日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人就菲外交部所謂紀念“南海仲裁裁決”出台八年聲明答記者問。



問：7月12日，菲律賓外交部發表聲明，紀念“南海仲裁案裁決”出台八年，稱該裁決具有終局性和約束力，菲方對七國集團等一貫支持裁決深受鼓舞，歡迎國際海洋法法庭氣候變化有關咨詢意見援引該裁決，認為這鞏固了裁決作為國際法組成部分不可動搖的地位。同日，美國等就此發表聲明。使館對此有何評論？



答：南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。菲律賓違背同中方通過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關由直接相關當事國通過協商談判和平解決爭議的規定，濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制，無視中方所作的排除性聲明，執意對中方提起南海仲裁案。所謂的仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決非法、無效。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，更不接受任何基於該裁決的主張和行動。中方這一立場得到100多個國家的支持、理解。許多國際權威的法學專家和學者對仲裁裁決提出批評和質疑。



菲方將南海仲裁案非法裁決奉為圭臬，不惜以犧牲中菲關係為代價，實際上已落入美西方國家的圈套和陷阱，成為一些國家構建反華遏華“小圈子”的工具。菲方視裁決和《聯合國海洋法公約》為其在南海政策和行動的兩大基石，但裁決本身又嚴重背離《公約》，這暴露出菲方立場的自相矛盾。菲方頑固堅持錯誤立場，死守裁決的結果不放，只會讓自己在錯誤的道路上越走越遠。

