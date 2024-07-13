賴清德到基隆炒“罷樑”　藍議員酸：不演了

中評社台北7月13日電／賴清德今與民進黨秘書長林右昌、力推“罷樑”的基隆市議長童子瑋共同到基隆參拜，被外界認為是民進黨總動員推動罷免。國民黨新北市議員江怡臻批，大選已結束半年，賴清德卻一心還在選舉，透過府院黨力量清算在野黨，甚至是自己人，沒有任何具體“國政”論述，更沒有“總統”的格局，令人相當失望。



中時新聞網報導，江怡臻指出，賴清德2019年選擇“背刺”前蔡英文，引來民進黨內群聲撻伐，已讓人看見賴清德的勃勃野心，原以為賴清德經過4年會懂得一點點反省，沒想到賴當選“總統”後卻完全不願意拜會在野黨，打破25年來的民主慣例，只想當民進黨的少數“總統”。



江怡臻表示，不僅如此，賴清德就任“總統”以來，不思推動“國政”，卻以“總統”之姿對“立法院”三讀通過的“國會”改革，接連提出覆議跟“釋憲”，掀起社會對立，完全無視多數民意對“國會”改革的期待；身兼民進黨主席的賴清德，又放任黨內鷹犬企圖對在野“立委”及縣市長發動罷免，卻毫無正當動機，根本是踐踏113大選結果的民意，當家不做事只會鬧事。



江怡臻表示，昨天“中選會主委”李進勇才到基隆市選委會視察，要求縮短查對時間，今天賴清德又現身基隆，甚至與民進黨秘書長林右昌、罷免行動主導者童子瑋合體，賴清德簡直是“不演了！”動用府院黨力量成立“罷免國家隊”，無視行政中立，只想爭權奪利，賴清德也正式宣告，自己就是“中華民國”史上最“雞腸鳥肚”的“總統”。