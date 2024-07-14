一組數字看巴黎奧運中國隊陣容

中評社北京7月14日電／據央視新聞報導，7月13日，巴黎奧運會中國體育代表團在京成立。本屆奧運會上的中國體育代表團陣容有哪些新特點呢？我們就通過一組數據來瞭解。



境外參賽小項數最多的一屆奧運會



巴黎奧運會中國體育代表團共由716人組成，其中運動員405人。他們將參加30個大項，236個小項的比賽，是境外參賽小項數量最多的一屆奧運會。值得一提的是，在巴黎奧運會小項總數較東京奧運會減少10個的情況下，中國體育代表團參賽小項數反而增加了11個，這就更加難能可貴。



11歲小將成中國代表團年齡最小運動員



在東京奧運會上，14歲的跳水運動員全紅嬋用精彩的“水花消失術”讓全世界記住了這位當時中國代表團中年齡最小的運動員。而在本屆奧運會上，另一位小將則將中國運動員最小年齡進一步降至11歲，她就是滑板選手鄭好好。自古英雄出少年，剛剛小學畢業就迎來奧運逐夢之旅，可謂歲月正好，擁有無限希望。



老驥伏櫪 他們將第五次出征奧運



37歲的田徑選手劉虹是中國代表團年齡最大的運動員。相較於上屆奧運會52歲的馬術選手李振強，本屆奧運會中國運動員的最大年齡有所降低，但參賽經驗卻更加豐富。田徑選手鞏立姣、劉虹、李玲都將是第五次參加奧運會。此外，首次參加奧運會的運動員數量占比，則從前三屆的61.6%、73%和67.98%，降到了如今的55%，巴黎奧運會，中國將有223名運動員首次登上奧運賽場。

