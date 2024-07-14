江西奮力打造生態文明建設高地

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，黨的十八大以來，習近平總書記每次到江西考察，都對生態文明建設念茲在茲。



2016年2月，習近平總書記在江西考察時指出：“江西生態秀美、名勝甚多，綠色生態是最大財富、最大優勢、最大品牌，一定要保護好，做好治山理水、顯山露水的文章，走出一條經濟發展和生態文明水平提高相輔相成、相得益彰的路子。”



2019年5月，習近平總書記在江西考察時要求：“要加快構建生態文明體系，做好治山理水、顯山露水的文章，打造美麗中國‘江西樣板’。”



2023年10月，習近平總書記在江西考察時強調：“堅定不移走生態優先、綠色發展之路，推動全面綠色轉型，打造生態文明建設高地。”



江西廣大幹部群眾深入學習貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記在江西考察重要講話精神，扎實推進美麗江西建設，奮力打造生態文明建設高地。



從長江之畔到贛江兩岸，從贛北到贛南，行走贛鄱大地，生態優先、綠色發展的勢頭愈加強勁。



擦亮“最大品牌”，擁有“好生態”



走進南昌市“江中藥穀”，只見大雁游弋水上，天鵝散步岸邊，林間小麂不時探出頭來……這裡既不是動物園，也不是自然保護地，而是一家制藥企業——華潤江中制藥集團有限責任公司灣裡製造基地。



來到新餘市新鋼集團，煉鋼廠區附近有多個公園。其中，青花瓷公園最受關注，是遠近聞名的拍照“打卡”地。冷卻塔披著青花瓷彩繪，與藍天白雲交相輝映，塔下不遠處芳草茵茵、湖水澄澈。

