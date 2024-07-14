逢山開路　遇水架橋丨為基層鬆綁減負

中評社北京7月14日電／據央視新聞報導，臨近中午，重慶市九龍坡區謝家灣街道民主村社區書記伍成莉走出辦公室。有居民提出，居民樓前台階過窄，通行不便，希望社區改造樓前台階。伍成莉冒雨走進社區，傾聽居民的建議。她說，和以前相比，現在有了更多的時間來到基層，為居民辦實事。



曾經，“文山會海、迎來送往”占用了基層幹部大量時間。這些負擔困擾著伍成莉，也困擾著和她一樣的廣大基層幹部。針對這個問題，習近平總書記明確要求“對形式主義、官僚主義要毫不妥協，全面檢視、靶向糾治，持續為基層鬆綁減負，樹立重實幹、重實績的用人導向，督促全黨擔當盡責、幹事創業”。



2018年11月，在主持中央政治局集體學習時，習近平總書記直截了當地點明基層工作存在的一些突出問題：現在，“痕跡管理”比較普遍，但重“痕”不重“績”、留“跡”不留“心”；檢查考核名目繁多、頻率過高、多頭重復；“文山會海”有所反彈。這種狀況必須改變。



四個月後，中共中央辦公廳印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》，決定將2019年作為“基層減負年”，就基層減負工作作出全面部署。與此同時，建立中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制，由中央辦公廳牽頭、8家中央部門參與，督促推動黨中央決策部署落地見效。



從《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》提出一條條“硬”舉措，到啟動中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制進一步抓落實；從確定“基層減負年”，到通報形式主義、官僚主義典型案例……在習近平總書記親自部署下，一系列措施推動基層減負工作走深走實。