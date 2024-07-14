上半年我國新提出國際標準提案上百項

中評社北京7月14日電／據中國網報導，據國家市場監督管理總局網站消息，今年前六月，我國向國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）提出無人機、人工智能和機器學習、通信和網絡技術、清潔能源生產和儲存、區塊鏈、衛生健康、新一代信息技術、自動化技術等領域國際標準提案128項，我國在關鍵核心技術領域的國際標準貢獻力不斷增強。



今年前六月，我國新批准發布國家標準1125項。其中，工業領域發布國家標準930項，占比82.7%；農業農村領域發布國家標準78項，服務業領域發布國家標準71項，社會管理和公共服務領域發布國家標準46項。移動式電化學儲能系統、大型貨運無人機系統、防火封堵材料、物流周轉箱綠色產品評價等一批國家標準對推進設備更新和消費品以舊換新，促進經濟社會高質量發展具有重要支撐作用。



今年前六月，全國團體標準信息平台新增645家社會團體，新公開團體標準10468項，其中涉及戰略性新興產業的團體標準共5232項，占比達到50.0%。企業標準信息公共服務平台新增38058家企業，新公開執行標準291465項，其中涉及戰略性新興產業的標準共116060項，占比達到39.8%。標準引領市場主體創新發展的作用進一步凸顯。