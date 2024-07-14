公安部：構建數字化偵查新模式

中評社北京7月14日電／據新華社報導，記者13日從公安部獲悉，公安部日前部署，大力推進偵查中心建設，緊緊圍繞建立完善新型警務運行模式總要求，堅持實戰實用實效，統籌研究謀劃，強化力量整合，優化資源配置，突出實際效果，著力打造打擊犯罪的研判中樞、偵查中樞、指揮中樞。



全國刑事偵查工作會議7月12日在浙江嘉興召開。公安部要求，充分認識建設偵查中心的重要性必要性緊迫性，突出實戰導向，以建立完善“專業＋機制＋大數據”新型警務運行模式為牽引，大力推進偵查中心建設，構建數字化偵查新模式，加快形成和提升新質公安戰鬥力，在新的起點推動刑事偵查工作高質量發展。



公安部要求，要強化系統觀念，積極推進偵查中心建設，推動刑事偵查工作轉型升級發展。要建立完善集約化數據融合體系，深化數據、系統融合和智能應用，為構建數字化偵查新模式提供有力支撐。要建立完善一體化實戰運行體系，建立常態研判、專項攻堅、整體作戰機制，全面提升數字化偵查能力。要建立完善精準化預警防範體系，在精確建立預測模型、精細開展預警反制、精準推動預防治理上下功夫，做實做細主動警務、預防警務，推動偵查工作向事前主動預防轉型。要建立完善專業化基礎支撐體系，大力推進偵查技術智能化、基礎工作數字化、偵查隊伍專業化建設，為偵查中心建設運行提供強有力保障。