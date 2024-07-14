江西徹查糾治違規收送高檔煙酒

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，“今晚開展一次暗訪，重點檢查違規收送高檔煙酒、違規吃喝等問題。”前不久，江西省上饒市紀委監委和有關部門組成的其中一個監督檢查組被臨時召集起來，要求他們從市場監管部門提供的重點場所數據庫中隨機挑選幾個地點開展監督檢查。



上饒市紀委監委結合正在全市開展的作風建設整治提升專項行動，聯合相關部門組成30餘個監督檢查組，圍繞違規收送高檔煙酒、違規吃喝等5個方面重點內容，深入各縣（市、區）、市直各單位持續開展檢查。“專項整治開展以來，我們發現了一批問題線索，正在開展深入核查中。”該市紀委監委黨風政風監督室負責同志說。



“黨員幹部違規收送高檔煙酒絕非小事，其背後往往隱藏著權錢交易、利益勾兌、違規套取資金等問題，必須堅決糾治。”江西省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。該省把開展違規收送高檔煙酒專項整治作為縱深推進全面從嚴治黨的有力抓手，印發關於在全省開展違規收送高檔煙酒專項整治的通知，同時將專項整治納入最新制定的《關於深化落實中央八項規定精神推動作風建設走深走實的若干措施》重要內容。省紀委監委制發工作方案，牽頭組織開展專項整治，並將專項整治和案件查辦有效銜接，對領導幹部違規收送高檔煙酒問題緊盯不放、寸步不讓、持續糾治。



“公職人員郭某的妻子在某煙酒店變現了5條高檔香煙，郭某可能存在違規收受高檔煙酒問題，請你們深入核查。”近日，蓮花縣紀委監委收到一條問題線索。相關處室循線深挖，最終查清郭某違規收受工程項目承包商所送禮品等問題，並對其進行了嚴肅處理。



針對違規收送高檔煙酒形式多樣、隱蔽性強等特點，江西省紀檢監察機關聚焦重要場所、重點節日常態化開展明察暗訪。同時用好大數據監督等手段，著力發現和查處黨員幹部、公職人員違規收受、公款購買、違規變現高檔煙酒等問題。



“孔濱兵特權思想嚴重，無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、消費卡……”日前，撫州市臨川區政協原黨組書記、主席孔濱兵因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。“藏在一頓飯、一瓶酒裡的‘四風’問題，導致孔濱兵一再棄守底線、發生由風及腐的蛻變。”該市紀委監委有關負責同志說。

