今年暑期未成年人網絡環境整治專項行動啟動

中評社北京7月14日電／據中國網報導，據中國網信網消息，為切實加強未成年人網絡保護，營造更加健康安全的網絡環境，近日，中央網信辦專門印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的“清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治”專項行動。



本次專項行動將重點整治6個環節突出問題。一是短視頻、直播平台。“二次包裝”經典動畫或兒歌，集中展示暴力血腥內容。擺拍校園霸凌視頻，將校園霸凌行為娛樂化。利用“網紅兒童”牟利，惡搞兒童博取關注、賣慘引流。採取劇情電台、語音旁白等方式，誘導脅迫未成年人變相參與直播等問題。二是社交平台。在未成年人照片分享、交友信息等頁面，發布誘導不良交友、引流非法網站等信息。對未成年人實施“網絡廁所”“人肉開盒”等行為。惡意編造網絡黑話、低俗流行語，向未成年人傳播不良價值觀。創建專門話題、群組等，惡意發布反擊攻略、進行惡意P圖，煽動親子、師生對立等問題。三是電商平台。向未成年人售賣軟色情手辦文具、動漫周邊等商品。利用兒童模特擺出不雅姿勢、做性暗示動作，借未成年人形象進行無底線營銷。提供有償代罵，製作惡搞同學、學校的圖文視頻等服務。以售賣動漫劇作、電子遊戲等為名，引流未成年人至第三方平台，違規提供涉黃涉暴資源等問題。四是應用商店。利用相似標誌和名稱信息，仿冒未成年人喜愛的APP，傳播違法不良信息。通過內嵌非法軟件或違規馬甲包等方式，惡意“變身”為涉黃涉賭平台。學習類、工具類APP偏離主責主業，傳播打擦邊球違規信息。具有匿名、加密等屬性的小眾APP，存在網絡詐騙、隔空猥褻等問題。五是兒童智能設備。設備自帶APP包含可能影響未成年人身心健康的內容。對第三方APP提供的信息內容審核把關不嚴，存在不良導向內容。提供相貌PK、運勢測算等不適宜未成年人的應用或功能。以積分排行、功能解鎖、背景更新等為名，誘導未成年人過度消費。六是未成年人模式。提供“虛假模式”，用戶進入未成年人模式後無內容、無法使用。模式下存在誘導未成年人模仿不安全行為、養成不良嗜好等內容。模式防逃逸措施不完備，無需驗證即可退出。模式下存在誘導未成年人投票打榜、刷量控評等功能。



中央網信辦有關負責同志強調，清朗的網絡環境對未成年人健康成長至關重要。各地網信部門要按照通知要求，認真部署、精心組織、扎實推進，抓好專項整治任務落實。要密切關注涉未成年人問題新特點新表現，對各類違規行為，保持高壓態勢，從嚴處置違規平台、賬號及相關MCN機構。要壓實平台主體責任，健全平台未成年人網絡保護機制，共同維護良好網絡生態。

