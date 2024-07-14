外交部發言人回應美簽促進解決藏中爭議法案

中評社北京7月14日電／據新華社報導，據外交部網站消息，外交部發言人13日就美方簽署所謂“促進解決藏中爭議法案”答記者問。



有記者問：當地時間7月12日，美國總統拜登將所謂“促進解決藏中爭議法案”簽署成法。該法案炒作達賴集團所謂“大藏區”概念，要求美政府及“西藏事務特別協調員”反擊中國政府“涉藏虛假信息”。拜登總統同時發表聲明稱，該法案沒有改變美國兩黨長期以來的政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區屬於中國的一部分。中方對此有何評論？



發言人說，所謂“促進解決藏中爭議法案”違背美國政府的一貫立場和承諾，違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向“藏獨”勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



發言人指出，西藏自古就是中國一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏社會大局安寧和諧，經濟運行持續向好，民生福祉保障有力，不斷開創長治久安和高質量發展的新局面。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀都是決不會得逞的。



發言人強調，我們敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持“西藏獨立”的承諾，不得實施上述法案。如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。