防汛關鍵期將至　八大流域防汛抗洪劃重點

中評社北京7月14日電／據新華社報導，我國全面進入主汛期，即將迎來“七下八上”防汛關鍵期。水利部近日召開專題會商會議，研判“七下八上”防汛關鍵期全國防汛形勢，針對各大流域不同情況作出防汛重點安排。



水利部發布的汛情通報顯示，據預報，進入“七下八上”防汛關鍵期，我國旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多、趨廣、趨頻、趨強，致災影響重，長江上游、黃河中下游、淮河流域沂河和沭河、海河流域漳衛河和子牙河、松花江、遼河等可能汛情較重，有2至3個台風登陸、接近常年到偏多，強度偏強，可能有台風北上造成災害影響。



長江流域方面，當前長江1號洪水和2號洪水仍處於演進過程中。水利部預計未來一周長江上游還將出現一次洪水過程，存在多場次洪水銜接持續和影響叠加風險，防汛形勢複雜嚴峻。



長江流域繼續加強巡堤防守，做到險情早預測、早發現、早處置、早消除，確保長江幹堤和洞庭湖、鄱陽湖重要圩堤安全；做好長江上中游水庫群聯合調度，精準調度以三峽水庫為核心的干支流控制性水庫，最大程度發揮工程體系的防洪減災作用；確保水庫安全度汛，加強山洪災害防禦；做好滁河洪水防禦，強化預報、預警、預演、預案措施，提前做好極端降雨條件下蓄滯洪區運用準備。



太湖流域方面，加大洪水外排力度，盡快降低水位，縮短太湖及河網高水位時間；加強超警河段堤防巡查防守，出現險情搶早、搶小、搶住；繼續做好東苕溪洪水防禦的工程準備，為應對後續洪水預留空間。此外，提前做好台風強降雨防範應對準備。

