我國首次實現人工招引巢箱野外繁殖犀鳥

中評社北京7月14日電／據光明日報報導，在雲南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣“中國犀鳥穀”，經123天的孵化、育雛，一窩在人工巢箱繁殖的花冠皺盔犀鳥於近日成功出巢，這是我國犀鳥人工招引巢箱首次野外成功繁殖犀鳥。



犀鳥被譽為“熱帶雨林的農民”，能長距離傳播種子，對維持動植物關係、擴大熱帶雨林面積起到重要作用。西南林業大學副教授段玉寶介紹，犀鳥不會主動啄樹洞築巢，它們需要用天然的樹洞或其他動物遺留的樹洞築巢。我國境內符合犀鳥築巢的天然巢穴非常有限，通過在合適的生境增添犀鳥人工招引巢箱是補充犀鳥巢穴的一種較好方法。這次犀鳥人工招引巢箱野外成功繁殖犀鳥對中國犀鳥研究、未來種群數量恢復、物種保護具有非常積極的作用。

據瞭解，花冠皺盔犀鳥等3種犀鳥在盈江縣“中國犀鳥穀”有穩定繁殖記錄。2021年，德宏州林業和草原局成立了以保護區技術員、護林員和社區村民為主的犀鳥巡護隊，對轄區內犀鳥進行保護和日常監測，發現隨著犀鳥數量的增加，出現了爭巢、營巢樹不足等情況。雲南銅壁關省級自然保護區管護局嘗試通過放置犀鳥人工招引巢箱等方法解決這些難題，經過3年不斷對犀鳥人工招引巢箱的糾正、升級，1巢花冠皺盔犀鳥近日在犀鳥人工招引巢箱成功實現了招引、繁殖及幼鳥成活出巢。



“我們將持續推進成果應用和推廣，周密制定犀鳥五年行動保護方案，通過一系列保護繁育科技創新措施，助推‘中國犀鳥穀’犀鳥種群及數量持續穩定增長。”德宏州林業和草原局局長楊正華說。