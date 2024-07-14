非遺文化美食創新發展　零食帶上科技範兒

中評社北京7月14日電／據經濟日報報導，“這是老牌子‘董生陽’的系列食品，更是零添加蔗糖的健康新食品，口味多樣，歡迎選購。”在位於寧波市鎮海區莊市街道的三關六碼頭企業總部直播室內，工作人員正忙著推廣新推出的“董生陽”零添加糕點。糕點新鮮小巧，沒有糖分和脂肪負擔，還是傳統老牌子，引得網友紛紛點贊和下單。



董生陽，作為浙江寧波特色傳統著名糕點代表，創立於1931年，是生產寧波傳統伴手禮——橘餅的老字號。這個近百年的老品牌，沒有在新時代沉寂，反而經過三關六碼頭的傳承和創新，擁有了新活力。



2018年成立的三關六碼頭（寧波）企業管理有限公司，取寧波方言中意為“見多識廣”的俚語為公司名字，主要經營以非遺為代表的傳統民間特色食品。適應消費新趨勢，三關六碼頭將特色美食、傳統手藝、民俗文化作為品牌發展的核心基因，通過對非遺文化美食的創新傳承，讓“老底子”煥發“新風采”。



“你們新推的‘董生陽’茯苓八珍糕既好看又好吃，我要多買幾包。”直播間里消費者逐漸增加的訂單，是對三關六碼頭最大的認可。



“現代人的飲食和消費習慣較以往變化較大，像‘董生陽’等非遺品牌和食品，其實都遇到了傳統製作手藝、銷售模式等與市場不適配的危機。我們將這些非遺食品從老作坊‘請’出來，進行規範運作。”三關六碼頭品牌總監兼聯合創始人張少華說，三關六碼頭成立後，一邊挖掘即將失傳的民俗美食，一邊對美食的製作標準、生產規模進行規範，在保留美食最核心、最正宗的製作工藝的同時，又對油贊子、千層餅、油燜笋等民俗美食進行減糖、減脂等改良，讓這些老底子美食在創新中傳承，成為網店新“銷冠”。



“我們不僅賣老底子美食，更傳播老底子故事和文化。”張少華說，“我們會定期舉辦非遺活動，邀請顧客、合作商等到美食製作工坊，體驗食物製作流程，實現‘後廚透明化’，同時講述美食背後的民俗故事，讓民俗文化發揚光大。”去年，三關六碼頭還帶著“董生陽”參加了30多個城市的展會和活動，讓寧波民俗食品和文化走向全國，被更多人認識。

