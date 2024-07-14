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國防部回應山東艦現身菲近海
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2024-07-14 11:53:13
中評社北京7月14日電／據央視新聞報導，有媒體報導，商業衛星圖片顯示，山東艦曾出現在菲律賓附近海域，有分析認為“中方首次派出航母前往菲律賓近海，有威懾之意”。對此國防部新聞發言人張曉剛今天（7月12日）表示，海軍航母編隊組織遠海實戰訓練，是年度例行安排。
國防部新聞發言人 張曉剛：近期，山東艦編隊赴相關海域進行遠海實戰訓練，系年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標。今後，中國海軍將常態組織類似演練，不斷提升航母編隊體系作戰能力。
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