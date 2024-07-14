韓鈞赴新疆開展定點幫扶工作調研慰問

中評社北京7月14日電／據中國民航局，7月11日—12日，民航局黨組成員、副局長、民航工會主席韓鈞帶隊赴新疆于田、策勒兩縣調研民航發展情況和定點幫扶工作，代表民航局黨組和民航工會慰問民航有關單位職工。



調研組一行先後來到于田縣木尕拉鎮巴什喀群村、策勒縣達瑪溝鄉古勒鐵日幹村、鴻星爾克新疆生產基地和新疆新大成防護用品有限公司等地，走進村莊農戶、產業園區等，實地瞭解鄉村振興、農民增收、群眾就業及國家通用語學習教室、藍天書屋等重點幫扶項目推進情況。



韓鈞指出，民航局黨組高度重視兩縣駐村幫扶工作，組織帶領全民航匯聚行業力量，彰顯責任擔當，民航定點幫扶整體呈向好態勢，加速成型起勢、規模效應初顯，村莊面貌煥然一新，群眾生活日漸美好，獲得感和幸福感不斷提升，工作成效顯著。民航各單位要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，持續推動民航定點幫扶工作取得更好成效。一是要保持定力，落實民航局黨組定點幫扶工作部署要求，堅決完成民航局定點幫扶政治任務。二是要把准幫扶方向，發揮行業優勢，精準實施民航定點幫扶“五大工程”，打造民航特色民心工程、名片工程、標杆工程。三是要廣泛調動民航行業資源，創新開展民航特色幫扶，用心用情用力為群眾辦實事好事，推進民族團結與鄉村振興同頻共振。調研期間，韓鈞一行走訪慰問了民航援派幹部、駐村工作隊，並入戶慰問脫貧群眾，送上米面油等慰問物資，為他們送去民航局黨組的親切問候和真摯祝福。



在疆期間，調研組還赴烏魯木齊機場、于田機場、和田機場督導調研機場運營情況，看望慰問酷暑高溫下的民航一線工作人員，肯定大家為新疆民航安全發展作出的貢獻，囑托大家在守護民航安全的同時，切實做好高溫防護，守護自身健康。民航工會將繼續全力做好服務職工工作。



民航局相關司局，民航新疆管理局、新疆機場集團、民航新疆空管局等單位有關負責同志參加調研。和田地區和兩縣有關負責同志參加部分調研活動。