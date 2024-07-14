何處不舞台：一個兒童劇院的“新生”

中評社北京7月14日電／據新華社報導，深呼吸、彎腰、倒立、調整平衡、雙手變單手、變化造型……15歲的雜技演員範一旦的單手倒立動作一氣呵成。在排練廳的一側，一雙雙稚嫩的眼睛正盯著範一旦的動作目不轉睛。這是江西兒童藝術劇院順應市場消費趨勢，在周末推出的“童夢”親子體驗活動。



近年來，自媒體的快速發展給舞台藝術市場帶來衝擊，表現形式單一的傳統線下演出已難讓觀眾付費觀看，不少文藝院團都面臨著人才流失、劇目蕭條、經營虧損的困境。



在此背景下，江西兒童藝術劇院於今年1月成立，由兩大老牌院團江西省雜技團、江西省木偶劇團的現有資源組建而成，旨在整合資源，發揮各自演出優勢，融合創排出符合市場期待的新劇目。



為解決傳統演出市場不景氣的問題，江西兒童藝術劇院開始推廣“兒童藝術＋文化”的模式，通過親子家庭“觀劇、玩劇、演劇”一體的嘉年華系列活動，為孩子們營造健康、快樂的成長環境。



“觀演關係發生了巨大變化。過去是‘台上台下’，如今隨著演藝新空間的拓展，觀眾能夠走進劇院寫字樓，觀看演員的幕後排練、體驗表演項目、與演員近距離互動。”江西兒童藝術劇院副院長熊偉說，這種“處處皆劇場、人人可藝術”的演藝形式也受到了市場的認可。據悉，“童夢”親子活動開展13期以來，好評如潮。



小觀眾楊茗參加完活動後告訴媽媽：“感覺哥哥姐姐們好辛苦。台上一分鐘，台下十年功。我們每個人都要為自己的夢想努力加油。”



演出空間的變化也倒逼著創作方式發生變化。“過去傳統雜技劇目的創作周期至少在半年以上，且多為炫技，滿足不了‘商購吃玩一體化’的消費趨勢。如今，我們主動對接大型商業綜合體，推出定制演藝合作劇目，一部‘快消親子劇’的創作周期不到一周，更加適應市場節奏，成本也隨之降低。”熊偉說，創排的劇目藝術元素更豐富，給予人們視聽的享受更豐富。

