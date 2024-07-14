“多啦A夢＆FRIENDS”特展開鑼

中評社北京7月14日電／據大公報報導，“100%多啦A夢＆FRIENDS”巡回特展於7月13日在尖沙咀海濱及K11 MUSEA舉行。早前主辦方舉行全球首個多啦A夢無人機匯演反應熱烈，計劃於7月20日再度在維港上空進行第二場匯演。多啦A夢主題的港鐵列車、昂坪纜車，現身多個香港旅遊景點與市民互動，掀起一股多啦A夢熱潮。今次展覽分為免費及收費展區，位於K11 MUSEA六樓的收費展區門票目前已全部售罄。免費展區於尖沙咀星光大道舉辦，首周預約已爆滿，市民可在下周二（16日）預約7月20日至26日入場，展期至8月11日。免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制。＼大公報記者 顔琨（文） 鄭雷、黃洋港（圖）



這次展覽為了紀念多啦A夢作者藤子.F.不二雄誕生90周年，也是繼2012年“你睇！！多啦A夢黎喇！誕生前100年祭”再度在香港舉辦多啦A夢展覽。



展135組立體雕塑



本次巡回特展共展出135組立體雕塑，不少雕塑是此前從未展出的作品。收費展區逾萬呎，充分呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，亦有特別為香港製作的短片，帶來新登場的特別法寶“100%朋友召喚鈴”，寓意“好朋友，心中一想就即到”。多啦A夢的粉絲們不僅可以欣賞到這一特別法寶的功能，還可以在動畫中欣賞到維港海景和紅磡體育館。看完動畫後，更可以在展區內欣賞藤子.F.不二雄的書桌，多啦A夢的漫畫及珍貴手稿。



昨日星光大道一帶已有許多遊客和多啦A夢粉絲聚集在免費展區。他們欣賞充滿童趣的雕塑，與12米高的大型多啦A夢充氣雕塑合影留念，尖東一帶更是人山人海。特意來先睹為快的李先生表示，“我一直是多啦A夢的粉絲，現在已經算得上是大朋友，看到雕塑上俏皮的表情，感覺好像穿越時空回到童年，很開心可以在香港看到這個展覽。”早前已經購買收費區門票的羅小姐表示，“迅速看了免費展區，感覺很有趣，更加期待收費展區的內容，作為忠實粉絲，我會穿著多啦A夢元素的衣服去看展。”