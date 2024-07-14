山東榮成傳統村落海草房展現古風古韵

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，在山東威海榮成市，狹長的漁村海邊，處處可見別具風格的海草房。海草房以石為墻，海草為頂，堆尖如垛，屋頂質感蓬鬆，是膠東沿海地區極具地方特色的代表性生態民居。



2022年，榮成市被確定為全國第一批傳統村落集中連片保護利用示範縣。截至目前，榮成共有300多個以海草房為代表的傳統漁家村落，其中國家級、省級傳統村落25個。



近日，記者實地探訪榮成多個傳統村落，漫步其中，切身感受到傳統村落在保護與發展中煥發的勃勃生機。



陸海統籌，強化保護修繕



從市區出發到寧津街道，沿著馬沙線，車行向東，沿途海風微拂，路旁，一座座灰色的海草房鱗次櫛比。



不多時，行車來到陸地盡頭，只見一片錯落有致的海草房。沿路左轉，便一頭扎進東楮島村。



東楮島村位於榮成寧津街道，三面環海，海岸線長達10公里，依海而生。村內擁有海草房144戶650間，是膠東地區海草房保留最完整的村莊之一。



海草房的建造歷史悠久。當地居民以厚石砌墻，用曬幹後的海草作為材料苫蓋屋頂，搭建房屋居住。2006年，榮成海草房建築技藝被列入山東省級非物質文化遺產名錄。



“衝上海岸的海草會被微生物逐漸分解，隨著海草中有機物逐漸消失，其中儲存的碳會以二氧化碳的形式釋放到空氣中。但將海草曬幹用於製作海草房，幹海草的使用時間可以長達十幾年，降低二氧化碳的釋放速度。”威海海洋職業學院海洋生物系副教授王珊珊說，建造海草房，對海草實現再次利用，對保護環境起著積極作用。

