中評社北京7月14日電／網評：上合組織與中國在中亞影響力的提升



來源：大公報 作者：劉兆佳



2024年7月2日至6日，國家主席習近平出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應邀對哈薩克斯坦和塔吉克斯坦進行國事訪問。在兩國訪問期間，習主席獲得最高規格和最隆重儀式的接待，清晰凸顯中國和習主席在中亞國家中的崇高地位。



此次上合組織峰會成果豐碩，峰會通過《阿斯塔納宣言》和關於各國團結共建公正和睦世界的倡議、關於睦鄰互信和夥伴關係原則的聲明以及26份成果文件，涵蓋經濟、金融、安全、人文、機制建設等廣泛領域。特別是決定完善上合組織應對安全威脅和挑戰機制、堅決打擊“三股勢力”（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力），這將有利於維護好地區的和平、安全與穩定。



此次峰會的圓滿召開，標誌著中國外交的另一次重大勝利，進一步鞏固和強化了中國在上合組織和中亞的影響力。對中國來說，上合組織具有高度的戰略重要性。內地學者們一致指出，上海合作組織誕生於中國黃浦江畔，是迄今為止唯一在中國境內成立、以中國城市命名、常設機構在中國境內的區域性國際組織。這個以中國城市命名的綜合性地區國際組織已經引起全球廣泛關注。從功能而言，上合組織和其前身的“上海五國”會晤機制的合作內容從最初的軍事和邊境問題，逐步擴展到政治、經貿、文化及打擊“三股勢力”等地區安全問題。從地理而言，上合組織的各類成員不斷增加。此次峰會後，上合組織成員國增加到10個，此外還有2個觀察員國和14個對話夥伴國。更重要的是，不少國家表達了參加上合組織的意向。



經貿合作取得飛躍發展



從地理上講，上合組織的26個國家覆蓋三大洲，成為了世界上幅員最廣、人口最多、經濟體積龐大、發展潛力優異的區域性合作組織。內地學者文龍傑指出：“中國通過上海合作組織，在理論和實踐上成功探索由被動地應對國際和地區局勢轉為主動營造和主導國際和地區局勢、由被動加入現有國際體系轉為主動參與構建新的地區合作框架，由被動接受既有理念的形塑轉為主動建構和探索新的外交理念。”

