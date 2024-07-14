中評社北京7月14日電／網評：內地出口強勁利好香港



來源：大公報



在錯綜複雜的國際環境下，內地上半年出口持續向好。最新數據顯示，以美元計價，6月份的出口增長8.6%，增速較5月份的7.6%更快，創下2023年3月以來的最高增速。6月份貿易順差為990.5億美元，創有紀錄以來新高。



有關數據公布後，引起國際輿論驚呼。法新社、路透社、《華爾街日報》、美國消費者新聞與商業頻道等眾多傳媒都評價中國出口表現“超出預期”。



其中法新社指出，出口歷來是拉動中國經濟增長的重要力量，從6月的數據看，內地出口已連續3個月同比增長。



其實，內地今年上半年的出口一直表現不錯，呈現“量穩質升”的特點。在量方面，自3月以來，內地月度進出口規模保持在3.5萬億元以上，上半年進出口總額達到21萬億元，貿易規模再創新高；就質而言，出口結構進一步優化，機電產品出口同比增長8.2%，占出口比重約六成。其中汽車出口同比增長22.2%，總體勢頭不減。勞動密集型產品出口也呈現良好勢頭，上游紡織品出口同比增長6.5%。就出口市場看，在歐美傳統市場回暖的同時，與“一帶一路”國家等新興市場的貿易往來日益密切。



內地出口強勁增長，釋放出豐富信息。首先政策對頭。在匯率、信貸、保險、稅收、跨境電商海外倉、自貿試驗區建設等方面，內地接連推出組合拳，對外貿企業拓展海外訂單發揮了重要作用，這也體現中國的制度優勢和經濟的韌性。



其次，內地開放的大門越開越大，外貿發展基礎、創新能力日益增強，新優勢不斷培育，產品競爭力越來越好。一些國家千方百計遏制中國發展，包括對中國產品實施加稅等不公平措施，但事實證明，中國的發展是阻撓不住的，遏制是徒勞的。



其三，作為內地和國際市場超級聯繫人的香港，可以從內地的強勁出口中獲益，關鍵是要善於抓住機遇。香港越是融入國家發展大局，獲得的經濟發展動能就越強。