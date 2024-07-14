32國駐華使節走進內蒙古，點贊中國北疆

中評社北京7月14日電／據新華社報導，“天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。”7月10日至13日，來自喀麥隆、多米尼克、斯洛文尼亞、南非等32個國家的駐華使節走進內蒙古自治區，體驗中國北疆的生機活力，感受這片土地高質量發展的蓬勃動能。



四天時間，使節們先後參訪烏蘭察布、呼和浩特、鄂爾多斯三個城市。這些關鍵詞，被使節們反復提及——



“迷人”



位於烏蘭察布市的輝騰錫勒草原綠草如茵，山坡上野花爛漫、牛羊成群。



“來到這片美麗的大草原，你會發自內心地感到放鬆愜意。這裡很值得住上一段時間。”喀麥隆駐華大使馬丁·姆巴納的腳踩在鬆軟的草地上，不時深呼吸，享受著美好。



一場小型那達慕正在上演。暢快淋漓的搏克較量、熱情豪邁的民族舞蹈、婉轉悠揚的長調演唱……引得使節們拍手叫好。牧民們把使節們迎進自己家，用手把肉、奶茶、奶酪等特色美食熱情招待遠道而來的客人們。



“走進牧民的帳篷，你會感到一種融洽的氛圍，那就是和諧、團結、友愛、共享。”土耳其駐華大使穆薩有感而發。



使節們陶醉於內蒙古迷人的自然風光，也對內蒙古獨特的草原文化產生濃厚興趣。在內蒙古博物院參觀時，使節們認真聽取講解，頻頻發問。



巴基斯坦駐華大使館公使比拉爾·喬杜裡說，文物中蘊含著傳統哲學與智慧。在他看來，中國的每個省區市都有各自的特點和發展優勢，這種多樣性推動了中國的全方位發展。



參觀結束，馬耳他駐華大使白瀚軒特意在紀念品商店挑選了一款熱門的“陰山岩畫”冰箱貼。“我喜歡這個創意。文明之間的交流至關重要，我們支持全球文明倡議。再來內蒙古，我一定要去看看真正的岩畫。”

