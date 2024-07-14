中評社北京7月14日電／網評：世上沒有所謂的“正能量謠言”



來源：新華社 作者：鄭明鴻



謠言是個壞東西，這是基本常識。但現在有一些人，在造謠或傳謠被識破後，試圖用“雖然事實不準確，但初衷是傳遞正能量”為自己開脫。按他們的詭辯邏輯，只要給謠言貼上“正能量”的標簽，造謠傳謠的危害就可以忽略不計了。



若要盤點近兩年遭遇“正能量謠言”較多的人，北京大學數學系研究院韋東奕必定榜上有名。自2021年意外走紅並被網民稱為“韋神”至今，網上隔三岔五就會冒出一些謠言。比如，謠傳韋東奕一晚上幫6個博士團隊解決困擾4個月的難題；比如，謠傳哈佛為了韋東奕不惜打破百年校規……



最新一則謠言是，一些自媒體說韋東奕為洞庭湖水災捐了1600萬元。隨著韋東奕的堂姐、北京大學數學科學學院、岳陽市紅十字會和華容縣慈善總會等相關各方先後辟謠，真相已然大白。但即便如此，依然有人覺得這是“正能量謠言”。



謠言就是謠言，何來“正能量”？編造子虛烏有的信息，試圖將韋東奕包裝成“北大掃地僧”，是所謂的“正能量”？借助全國關注的水災炮製虛假文章，強行給韋東奕貼上“大義”的標簽，是所謂的“正能量”？不排除有些網民是真心喜愛他、支持他，但這種“捧殺式造謠”只會給他添堵。



有學者指出，信息傳播的專業基石是“真”，價值基石是“善”，哪個都不能缺。需要警惕的則是“美”，因為在審美化的信息內容中，往往隱藏或摻雜著各種類型的東西。不難發現，在各種所謂“正能量謠言”中，都夾雜著一些美好的願景，但是，即便願景再美好，也無法改變它是謠言的本質。

