中評社北京7月14日電／網評：“熱死人” 台灣缺電噩夢何時了



來源：大公報 作者：朱穗怡



炎炎夏日，最痛苦的事情是什麼？許多人的第一反應肯定是“酷熱難耐”。不過，在當今現代社會，許多家庭、辦公室和商店都安裝了冷氣機，只要躲進“冷氣房”，便如置身清涼世界，但如果停電，則後果不堪設想。所以，在夏天“最痛苦的事情”莫過於“停電”。最近台灣不少民眾就經歷了“停電”之苦。日前金門、高雄等地發生無預警停電事件，約六萬戶居民受影響。尤其當天高雄地區氣溫高達36度，突然沒電，民眾紛紛抱怨“熱死人了”。



台灣在上世紀九十年代曾因缺電而發生多次停電、限電事件，但隨著電力供應改善，在2000年之後就較少發生類似事故了。直至2016年5月民進黨蔡英文上台後，“停電”的夢魘再次籠罩台島。過去八年，大大小小的停電事故不計其數，停電已經成為台灣民眾日常生活的一部分。究其原因，是民進黨死抱“廢核”神主牌所致。



多年來，民進黨一直以“核能不安全”為由要求關閉核能發電廠，以再生能源代替核電，建立“非核家園”。但這顯然是民進黨一廂情願的想法。核能發電在島內發電量約占20%，而風力、太陽能、水力等再生能源的發電占比衹有約8%。再生能源根本不足以替代核能，但民進黨當局不管三七二十一，執意推行“廢核”政策。當年蔡英文一上台就永久封存了第四核能發電廠，2019年第一核能發電廠也停止運作，去年第二核能發電廠也退役了，第三核能發電廠的機組也分別於今年和明年停止運作。島內核能發電廠相繼除役，但再生能源發電發展緩慢，如此台灣怎能不缺電？



夏天正是用電高峰期，更凸現了台灣的缺電困境：5月上半月，桃園市竟發生了20起停電事件；6月，屏東、桃園、台北、新北、彰化等多個縣市也先後出現停電事故。為了掩飾供電不足的問題，台當局轄下的台電公司最近炮製了一個“慳電計劃”，若商家和民眾參加這個計劃，在用電高峰時，台電將遠程自動將用戶使用中的智能冷氣機切換為送風模式或關機，或將智慧除濕機等設備關機，以減少高峰用電。這個計劃真是好笑。所謂“用電高峰”，當然是在最熱的時候，台電卻把用戶的冷氣機關掉，用戶還願意參加這個計劃嗎？店家若沒有冷氣，不等於“趕客”嗎？即使是在普通家庭，剛好有親朋來訪，倘若沒有冷氣，真是相當尷尬。



俗話說“種瓜得瓜，種豆得豆”。民進黨當局貿然“廢核”，導致台灣缺電，影響民生和經濟。未來四年，台灣缺電問題恐將越來越嚴重。