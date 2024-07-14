中評社北京7月14日電／網評：改革有陣痛，但不改革就是長痛



來源：新華社 作者：塗洪長



“改革有陣痛，但不改革就是長痛。”習近平總書記在中央深改組第二十四次會議上的講話，深刻揭示了一時和長遠的改革辯證法，深味個中道理，有助於我們更好地凝聚改革共識與力量，推進改革清障除弊。



一個人生病了，免不了打針吃藥，嚴重的還要動手術。是在手術台上忍一時之痛，還是諱疾忌醫放任不管，相信多數人不難作出正確選擇。我們在破除體制機制弊端、推進改革事業的過程中，也不免碰到類似的問題。



改還是不改，考驗決心和定力。扁鵲見蔡桓公的故事廣為人知，慘痛的教訓告訴我們：長痛不如短痛，養癰必然遺患。改革有陣痛，但必會迎來新生；不改革或許能安穩一時，卻有積重難返之虞。真正的改革者既不能對“陣痛”無感，更不能在“陣痛”面前裹足不前、錯失良機。



發展中碰到的問題，要靠發展來解決；改革的“陣痛”，要靠深化改革去平復。改革推進過程中勢必觸及深層次矛盾和問題，免不了觸動一些人的奶酪，對此我們要正確看待，凡是符合全局利益、長遠利益、人民利益的，就要堅定改革信心，增強改革定力，排除一切干擾把改革向縱深推進。



只要方向不動搖，方法找對路，就算有千難萬險，新時代中國的“改革號”巨輪定能劈波斬浪、穿雲破霧，馳向萬紫千紅的春天。