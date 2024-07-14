中評社北京7月14日電／網評：中國式現代化的基本邏輯兼及香港發展



來源：大公報 作者：常樂



中國式現代化的基本邏輯是什麼？這個問題從中國共產黨的103年奮鬥中，從中華人民共和國成立75年來的偉大事業發展中，特別是從改革開放新時期以來中國特色社會主義道路的宏偉進程中都可以一定程度上理解和把握其基本脈絡。然而，真正把中國式現代化的發展道路講清楚，真正把中國式現代化基本邏輯搞明白，還是在十八大以來的中國特色社會主義新時代，特別是在二十大報告中國家主席習近平對中國式現代化的概念、階段、目標、特點等都作出了前所未有的最為科學系統的重要論述，由此中國式現代化的基本邏輯就很清晰明瞭了。



而即將召開的二十屆三中全會，其主題就是聚焦進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，就是深入分析當前推進中國式現代化所面臨的新情況、新問題，科學謀劃圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，制定通過指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。我們即將從這次具有里程碑意義的重要會議中精準地理解把握中國式現代化的基本邏輯，從而進一步占據歷史主動，推動中國式現代化戰略目標的實現。



制度先行帶動社會整體發展



即將召開的二十屆三中全會將會深入總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，確立進一步全面深化改革的總目標，即繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。



實現中國式現代化就要制度優先、制度為王。



二十屆三中全會所確立的進一步全面深化改革的總目標，其主旨與核心內容，都是關於制度和制度建設，都體現了制度優先、制度為王，都說明了制度先行帶動整體社會發展的基本邏輯和基本道理。

