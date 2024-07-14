上半年我國貨物貿易進出口總值超21萬億元

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，海關總署12日發布數據顯示：今年上半年，我國貨物貿易進出口總值21.17萬億元，同比增長6.1%，歷史同期首次超過21萬億元。上半年進出口增速逐季加快，其中，二季度增長7.4%，較一季度和去年四季度分別提高2.5個和5.7個百分點，外貿向好勢頭進一步鞏固。



從出口額、進口額來看，上半年，我國出口12.13萬億元，同比增長6.9%；進口9.04萬億元，同比增長5.2%。



從貿易方式來看，一般貿易、加工貿易、保稅物流進出口均增長。上半年，產業鏈更長、附加值相對較高的一般貿易進出口13.76萬億元，同比增長5.2%，占我國外貿總值的65%；加工貿易和以保稅物流方式進出口同比分別增長2.1%和16.6%。



從貿易夥伴來看，上半年，東盟為我國第一大貿易夥伴，我國與東盟貿易總值為3.36萬億元，同比增長10.5%，占我國外貿總值的15.9%；我國對共建“一帶一路”國家合計進出口10.03萬億元，同比增長7.2%。



今年上半年，我國出口機電產品7.14萬億元，同比增長8.2%，占出口總值的近六成。其中，自動數據處理設備及其零部件出口6837.7億元，同比增長10.3%；集成電路出口5427.4億元，同比增長25.6%；汽車出口3917.6億元，同比增長22.2%。