滬深港通ETF再擴容　7月22日起生效

中評社北京7月14日電／據證券日報報導，互聯互通下的ETF（交易型開放式指數基金）標的再度迎來擴容。



7月12日，香港交易所、滬深交易所分別按照新的納入標準公布最新的滬深股通合資格ETF名單和港股通合資格ETF名單，擴容將於7月22日起生效，進一步豐富滬深港通投資者的產品選擇，方便投資者在香港和內地市場進行多元化資產配置。



此次南向港股通共有6只ETF調入。擴容後，南向港股通共有16只ETF，分別來自7家ETF發行人。



值得注意的是，華夏恒生香港生物科技指數ETF是華夏基金（香港）第3只加入互聯互通計劃的ETF。華夏基金（香港）ETF投資主管藍國堅表示：“此次擴容將進一步豐富投資者的選擇，方便投資者在香港和內地市場進行多元化配置。”



北向滬股通和深股通共有85只ETF調入，包括59只在上交所上市的ETF及26只在深交所上市的ETF。擴容後，北向滬股通和深股通將共有225只ETF，分別來自29家ETF發行人。



以鵬揚基金為例，此次有2只產品入圍本次擴容名單，分別是數字經濟ETF和500質量成長ETF。擴容生效後，連同去年入選的雙創50ETF基金，鵬揚基金將有3只ETF列入ETF互聯互通名單。



鵬揚基金數量投資部總經理施紅俊表示，ETF互通機制下，投資者獲得比QDII和QFII更為便捷的ETF投資渠道，為跨境投資提供窗口，令產品供給與資金需求得到更高效的匹配，為後續境內ETF產品走向世界打開突破口，也為境內ETF市場更加全面和深入的制度型開放奠定基礎，引領高水平金融開放。



施紅俊進一步表示，北向ETF通將更多優質境內ETF產品提供給國際投資者，進一步豐富了投資者的配置選擇，有望提升A股市場的活躍度。

