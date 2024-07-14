報檔老夫婦：最低工資都不夠

中評社北京7月14日電／據大公報7月14日報導，在旺角道33號凱途發展大廈門前的耀記報紙檔，於70年代經營至今，屹立旺角近50個年頭。70多歲的檔主耀嫂回顧昔日行業的光輝說：“最旺是荃灣線地鐵未通車前（1982年），因為很多人都要在這裡轉車往荃灣，每日可賣700、800份日報。當時，丈夫耀哥每日凌晨四時多便開工，我就在下午接替丈夫，直做到晚上九時收檔。”



苦撐下去 不想向政府拿援助



時移世易，現在連馬經，最好賣的也不足90份，以前熱賣的港漫《中華英雄》、《龍虎門》等，入貨十本，留兩本給朋友，其餘都賣不出，皆因人們都轉看網上版。耀嫂感嘆，現時最賣得的是樽裝水，每箱24支，每日賣兩三箱。兩夫婦年紀大了，子女亦不會接手，“賺不了多少，只能做得一日得一日吧。”



不少報販早已捱不下去，只好結業。耀嫂希望政府能夠多扶持，如放寬牌照限制，讓他們可售賣更多不同種類的飲品，以及刊登更多收費廣告以增加收入。她坦言，目前每月的收入連夫婦兩人的最低工資都不夠。“現在我們兩老是賺得多少算多少，總好過‘攤大手板’向政府拿援助。”如果報紙檔能轉型，裝飾得漂亮些，好像外國的報亭，除了報刊雜誌及小商品，更提供旅遊、文化資訊，吸引更多人留意和光顧，那就更好。