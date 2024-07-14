﻿國慶推廣愛國教育　區區將有亮點活動

中評社北京7月14日電／據大公報報導，政務司司長陳國基表示，特區政府會趁十一國慶節期間推行愛國主義教育，要求18區每區都有亮點活動，糅合愛國主義教育及國慶元素。



認識國家才會認同與愛護



陳國基昨日出席電台節目指出，2019年後有青年對國家不滿，認為他們只是在“毒媒”認識國家，從來未到過內地。他稱，愛國主義教育不可硬銷，希望透過較軟性方式推動，第一步要讓青年認識國家。除了在學校方面，當局亦邀請內地不同專家來港，當中包括航天員等，並舉辦文物展覽以至市集售賣不同省市產品。他提到，今年國慶75周年是很好的切入點，全港18區將在10月1日舉辦活動，包括作出不同優惠，表演等，亦將推出展覽、煙花匯演，並期望當日博物館可免費開放等，現正籌備相關工作。



陳國基指出，國家的發展有目共睹，然而不少年輕人不認識國家。他相信要認識國家才會認同、愛護及維護國家。他又以年輕人談戀愛作比喻，表示先要認識對方，覺得對方好才會認同，到之後會愛護及維護對方。只要認識伴侶為人，就算有人抹黑，都不會相信。



至於精準扶貧工作，陳國基說，除要幫助申請綜援的人士外，亦要協助單親家庭、㓥房戶及長者。而援助的形式不應衹有提供金錢，目前全港已經有兩個社區客廳開幕，當中深水埗的社區客廳，面積達八千平方呎，有地方洗澡和洗衣幹衣，亦有社工教小朋友做功課，期望在心理上協助㓥房戶，讓他們利用相關設施不用整天留在㓥房。



陳國基還指出，現時貧窮線只計算收入而不計算資產，明顯不準確，當局正研究有何方法更準確反映香港情況，扶貧委員會商討後會適時公布。