被問蔡英文現在心情？郭正亮卻爆另一秘辛

中評社台北7月14日電／前桃園市長鄭文燦因涉貪，遭羈押禁見。至於蔡英文現在的心情如何？前“立委”郭正亮卻爆料表示，賴清德當副手的第一年，還一度傳出讓他去管原住民，這種話多傷人。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，本來鄭文燦要當“行政院長”，找機會升民進黨主席，就要選“總統”，賴清德就準備回去抱孫子。



主持人錢怡君問到，蔡英文現在的心情怎樣？郭正亮回應表示，賴清德當副手前，先去跟蔡英文爭初選，然後又被逼當副手，這是新潮流撮合的，蔡英文就非常不高興了，可能認為你背叛我，然後又逼我換陳建仁，蔡英文蠻喜歡陳建仁的，所以這是“兩重得罪”。



郭正亮接著表示，至少蔡英文當第二任的前兩年，賴清德是完全被打壓，被冷言冷語，什麼事都不知道，所有公文他都看不到。郭正亮指出，到了第三年，就是四大公投，就是一個轉捩點。蔡英文自己的能量不夠，所以只好放賴清德出籠去跑基層，賴清德有多珍惜，一個雲林就去了6次。後來賴清德就在四大公投立功，南美洲“友邦”總統就職時，就讓他去了，小跑步遇到美國副總統賀錦麗，那時才開始“放風”。



郭正亮更點出，賴清德在南部的造勢能力，比蔡英文好太多，很多人都認識賴清德。而支持美國萊豬進口那一次，真的是靠賴清德的力量。後來賴清德當副手的第一年，還一度傳出讓他去管原住民好了，這樣多傷人。