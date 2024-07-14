﻿特首勉港生自我裝備實現航天夢

中評社北京7月14日電／據大公報報導，由香港善德基金會主辦的第7屆“北京、西安航天科技考察團”將於7月20日至28日前往內地開展行程，有過百名香港中學生參與。



考察團昨日舉行啟動禮，行政長官李家超以視像致辭表示，國家正全力發展“新質生產力”，特區政府重視創新科技發展，全力將香港發展成為國際創新科技中心，發揮自身所長，為香港經濟高質量發展注入新動能。他希望此次考察活動，令學生種下追逐航天夢的種子，日後為國家科研和創科事業貢獻力量。



考察團將坐高鐵動臥赴京



今次考察團安排學生體驗夕發朝至的高鐵動臥列車直達北京，實地參觀中國科學院國家天文台興隆觀測基地、中國科學院空天信息創新研究院等科技機構；並安排清華大學的學生與香港中學生深入交流，締結友誼。同時會帶領學生參觀萬里長城、西安事變紀念館，培養學生的家國情懷。



李家超表示，此次考察學生不但可以加深瞭解國家航天科技的性質，更能深刻體會中華文化豐富的內涵，認識國家歷史，增進愛國情懷。他指出，國家正全力發展“新質生產力”，作為推動高質量發展的重要著力點，特區政府重視創新科技發展，全力將香港發展成為國際創新科技中心，發揮自身所長，為香港經濟高質量發展注入新動能。



李家超續說，人才是第一資源、創新是第一動力。特區政府正積極通過一系列措施，壯大創科人才庫。在教育方面，將持續加強推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，並將在其中加入關於“國家航天和創新科技”的課題，打造航天知識基礎。他又提到，今年香港首次有市民獲選為預備航天員，有望成為國家載人航天工程的載荷專家，令人鼓舞，希望學生努力裝備自己，堅持追夢，大家同樣有機會實現航天夢。

