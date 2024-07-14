拜登退選風波騎劫北約峰會

中評社北京7月14日電／據大公網報導，拜登在上月底和特朗普的辯論中表現極其糟糕，民主黨黨內要求撤換總統候選人的聲浪高漲。本次北約峰會被視為拜登證明自己有能力繼續競選、平息外界質疑的關鍵機會。



將澤連斯基誤稱為普京



11日是一連三天北約峰會的最後一天。由於拜登遲到，當天的峰會議程從上午10點延遲到約10點40分才進行。外媒注意到，意大利總理梅洛尼在等待拜登到場期間顯得非常不耐煩，又翻白眼又做鬼臉，直到發現有攝影機對著她時，她的表情才恢復正常，露出略帶尷尬的笑容。



拜登在下午出席峰會簽字儀式，介紹烏克蘭總統澤連斯基時說：“現在，我想邀請烏克蘭總統講話，他既有勇氣，也有決心。女士們，先生們，歡迎普京總統。”



隨後，他意識到自己的錯誤，解釋說他的意思是澤連斯基將“擊敗普京總統”，“我太專注於打敗普京了，我們不得不為此擔心”。



這一嚴重口誤讓台上的北約其他國家領導人尷尬不已。當拜登提到普京名字時，德國總理朔爾茨和意大利總理梅洛尼驚訝地轉過頭去，而其他歐洲領導人則略顯勉強地開始鼓掌。當時正在新聞中心的數百名記者爆發出一片驚呼。有些人大喊“澤連斯基”，似乎希望幫助拜登糾正錯誤。英媒稱，澤連斯基原計劃在簽字儀式後舉行記者會，但記者們臨時接到通知，稱記者會被取消了，這意味著澤連斯基不必回答有關拜登口誤的尷尬問題。



