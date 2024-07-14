水利部：我國進入“七下八上”防汛關鍵期

中評社北京7月14日電／據中國網報導，7月16日起，我國將進入“七下八上”防汛關鍵期（7月16日至8月15日），每年的“七下八上”期間都是防汛形勢最嚴峻時期。記者從水利部14日舉行的新聞發布會上獲悉，據預測，今年“七下八上”期間，我國暴雨洪水等極端突發事件趨多、趨廣、趨頻、趨強，致災影響重，形勢嚴峻複雜。



今年，我國旱澇並發重發，汛旱情發生早、量級大、時間長、發展快等極端性特點更加凸顯。入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河等流域大江大河大湖接連發生20次編號洪水；華北、黃淮等北方地區發生嚴重旱情。當前，太湖第2號洪水、淮河第1號洪水正在發展，長江第1、2號洪水仍處於演進過程，湖南華容縣團洲垸險情後續應急處置還在持續，防禦工作須臾不能放鬆。



水利部副部長王寶恩表示，水利部高度重視防汛抗旱工作，深入排查整治風險隱患，加強監測預報預警，科學調度流域水工程，有力應對嚴重汛情和險情。特別是7月5日下午湖南華容縣團洲垸堤防發生決口險情後，水利部主要負責同志主持緊急會商，研究應急處置方案，並趕赴一線指導制定決口封堵以及第二、三道防線防守和搶築、危險區群眾緊急轉移等方案措施。水利部還第一時間派出工作組、專家組和水文監測隊伍馳援地方，提供強大技術支撐。通過各方共同努力，團洲垸內群眾全部安全轉移，零傷亡，決口封堵於7月8日22時31分順利完成，最大程度減輕災害損失。



7月16日開始，我國將進入“七下八上”防汛關鍵期（7月16日至8月15日）。從歷史資料分析，“七下八上”期間，全國洪水多發頻發，容易發生流域性洪水，是每年防汛形勢最為嚴峻的時期。2012年北京“7·21”特大暴雨洪水、2020年長江流域性大洪水、2021年鄭州“7·20”特大暴雨災害、2023年海河“23·7”流域性特大洪水，都發生在“七下八上”期間。據預測，今年“七下八上”期間，我國旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災影響重，形勢嚴峻複雜。



水利部高度重視“七下八上”防汛關鍵期防範應對工作，以“人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊”目標為導向，進一步夯實工作基礎。7月12日，國家防總副總指揮、水利部部長李國英主持專題會商，提前分析研判“七下八上”防汛關鍵期全國防汛形勢，逐流域作出針對性安排部署。

