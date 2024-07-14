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泰老跨境鐵路客運列車開始試運行
http://www.CRNTT.com   2024-07-14 17:08:15


（來源：新華社）
　　中評社北京7月14日電／據新華社報導，7月12日，泰老跨境鐵路客運列車駛入泰國曼谷阿披瓦中央車站站台。

  連接泰國和老撾的跨境鐵路客運列車12日開始試運行。該線路的開通將改善泰老兩國間的鐵路交通，也將連接中老鐵路，促進泰國、老撾與中國的貿易、物流與人員往來。

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